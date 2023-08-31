Арина Соболенко без проблем вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США — 2023
Поделиться
Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.
В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 96-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бёррэдж один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала US Open Соболенко сразится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель, которая ранее обыграла экс первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.
Комментарии
- 31 августа 2023
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:42
-
21:30
-
21:10
-
20:54
-
20:43
-
20:32
-
19:45
-
19:28
-
18:51
-
18:40
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
17:24
-
16:30
-
16:30
-
15:06
-
13:51
-
13:45
-
13:01
-
12:39
-
12:13
-
12:00
-
11:29
-
11:16
-
10:37
-
10:32
-
10:00
-
09:52
-
09:24
Партнерский контент