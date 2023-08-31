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Арина Соболенко без проблем вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США — 2023

Арина Соболенко без проблем вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США — 2023
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 96-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бёррэдж один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала US Open Соболенко сразится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель, которая ранее обыграла экс первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 20:35 МСК
Джоди Бёррэдж
96
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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