Зверев вышел в третий круг US Open, обыграв Альтмайера
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open 12-й сеяный Зверев нанёс поражение соотечественнику Даниэлю Альтмайеру со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 43 минуты.
Зверев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 25 брейк-пойнтов. Альтмайер выполнил четыре эйса, шесть раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.
За выход в 1/8 финала US Open Зверев сыграет либо с 19-й ракеткой турнира представителем Болгарии Григором Димитровым, либо с британцем Энди Марреем.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
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