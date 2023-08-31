Александрова разгромила украинку Цуренко во 2-м круге US Open — 2023

20-я ракетка мира, 28-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг US Open – 2023.

В матче второго круга Александрова (22) со счётом 6:1, 6:3 разгромила представительницу Украины 46-ю ракетку мира, украинку Лесю Цуренко. Встреча теннисисток продлилась 59 минут. Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Цуренко ни одного эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Александровой на US Open станет победительница матча Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9).

Отметим, что на прошлом US Open Александрова не смогла преодолеть второй круг соревнований, проиграв в трёх сетах американке Лорен Дэвис.