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Александрова разгромила украинку Цуренко во 2-м круге US Open — 2023

Александрова разгромила украинку Цуренко во 2-м круге US Open — 2023
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20-я ракетка мира, 28-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг US Open – 2023.

В матче второго круга Александрова (22) со счётом 6:1, 6:3 разгромила представительницу Украины 46-ю ракетку мира, украинку Лесю Цуренко. Встреча теннисисток продлилась 59 минут. Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Цуренко ни одного эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Александровой на US Open станет победительница матча Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9).

Отметим, что на прошлом US Open Александрова не смогла преодолеть второй круг соревнований, проиграв в трёх сетах американке Лорен Дэвис.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:15 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Леся Цуренко
46
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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