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Берреттини жутко упал, Риндеркнеш вышел в 3-й круг US Open на отказе соперника

Берреттини жутко упал, Риндеркнеш вышел в 3-й круг US Open на отказе соперника
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Французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. Его соперник по матчу второго круга US Open итальянец Маттео Берреттини подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт, держась за ногу.

Матч был остановлен при счёте 6:4, 5:3 в пользу француза, и Риндеркнеш вышел в следующий раунд на отказе соперника.

За 1 час 51 минуту Риндеркнеш семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Берреттини выполнил восемь эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Риндеркнеш сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым и французом Гаэлем Монфисом.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 20:45 МСК
Маттео Берреттини
36
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
4 		3
6 		5
             
Артур Риндеркнеш
73
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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