Берреттини жутко упал, Риндеркнеш вышел в 3-й круг US Open на отказе соперника

Французский теннисист Артур Риндеркнеш вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. Его соперник по матчу второго круга US Open итальянец Маттео Берреттини подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт, держась за ногу.
Матч был остановлен при счёте 6:4, 5:3 в пользу француза, и Риндеркнеш вышел в следующий раунд на отказе соперника.
За 1 час 51 минуту Риндеркнеш семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Берреттини выполнил восемь эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в 1/8 финала US Open Риндеркнеш сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым и французом Гаэлем Монфисом.
- 31 августа 2023
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