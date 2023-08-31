Симона Халеп пожаловалась на очередной перенос решения по её допинг-делу

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп сообщила об очередном переносе решения по её допинг-делу.

«Сегодня выяснилось, что решение по моему делу, которое ожидалось на этой неделе, откладывается. Это страшно расстраивает, поскольку я постоянно говорю, что единственное, о чём я прошу, – это чтобы вынесли вердикт. Трудно объяснить, сколько душевных страданий мне принесли и продолжают приносить все эти переносы», — написала Халеп в своих социальных сетях.

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. По делу теннисистки пока проходят слушания. Халеп неоднократно жаловалась на медлительность следствия.