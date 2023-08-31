На US Open фанаты признались Арине Соболенко в любви
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко попыталась описать свой характер в интервью на корте после выхода в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.
Соболенко: уф… Это трудный вопрос…
Голоса с трибун: мы любим тебя!
Соболенко: я тоже вас люблю! Не знаю. Такой вопрос лучше задавать людям. Смешная. Да? Энергичная. Иногда сумасшедшая. В целом прекрасная личность, понимаете?
Напомним, в матче второго круга US Open — 2023 Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 96-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж. За выход в 1/8 финала US Open белорусская теннисистка сразится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель.
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