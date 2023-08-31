Хольгер Руне прекратил сотрудничество с Муратоглу после провала на US Open

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прекратил сотрудничество с бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу после провала на US Open — 2023. Напомним, Руне потерпел поражение в первом же круге.

«Это сотрудничество изначально задумывалось как временное. Но так как в конце 2022 года случился успех, мы продолжили работу в Австралии. К сожалению, такого же успеха от связки Ларса Кристенсена и Патрика мы не получили. В США, уже без Кристенсена, тоже не сработало.

Сейчас для Хольгера важно стабилизировать ситуацию в команде и найти тот состав, который продержится долгий период, чтобы Хольгер мог расти и развивать свою игру. И в такой ситуации сын решил, что в этой команде нет места Патрику», — приводит слова матери и менеджера Руне Анеке BT.

Отметим, что в этом же интервью Анеке намекнула, что поддерживает возвращение Кристенсена в команду сына, так как видит потенциал в их сотрудничестве.