Де Минор отдал только четыре гейма У Ибину во 2-м круге US Open

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open 13-й сеяный де Минор нанёс поражение представителю Китая У Ибину со счётом 6:1, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Де Минор ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь из 18 брейк-пойнтов. У Ибин выполнил один эйс, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Де Минор сыграет с победителем матча между 23-й ракеткой турнира представителем Чили Николасом Харри и американцем Алексом Михельсеном, получившим уайлд-кард от организаторов.