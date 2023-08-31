Де Минор отдал только четыре гейма У Ибину во 2-м круге US Open
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open 13-й сеяный де Минор нанёс поражение представителю Китая У Ибину со счётом 6:1, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Де Минор ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь из 18 брейк-пойнтов. У Ибин выполнил один эйс, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в 1/8 финала US Open Де Минор сыграет с победителем матча между 23-й ракеткой турнира представителем Чили Николасом Харри и американцем Алексом Михельсеном, получившим уайлд-кард от организаторов.
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