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Де Минор отдал только четыре гейма У Ибину во 2-м круге US Open

Де Минор отдал только четыре гейма У Ибину во 2-м круге US Open
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче второго раунда US Open 13-й сеяный де Минор нанёс поражение представителю Китая У Ибину со счётом 6:1, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Де Минор ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь из 18 брейк-пойнтов. У Ибин выполнил один эйс, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в 1/8 финала US Open Де Минор сыграет с победителем матча между 23-й ракеткой турнира представителем Чили Николасом Харри и американцем Алексом Михельсеном, получившим уайлд-кард от организаторов.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 22:00 МСК
У Ибин
86
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 1
6 		6 6
             
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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