Дарья Касаткина — Софья Кенин: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга US Open

Сегодня, 1 сентября, 14-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина (13) сразится с победительницей Australian Open – 2020, американкой Софьей Кенин за выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2023. Поединок поставлен четвёртым запуском на корте Луи Армстронга и начнётся не ранее 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Софья Кенин во втором круге US Open – 2023.

Отметим, что по личным встречам теннисисток Кенин ведёт со счётом 2-1. Она выигрывала в трёх сетах на турнире WTA-1000 в Майами-2018 и на соревнованиях в Дубае-2019, а Касаткина победила со счётом 6:4, 6:0 в Сиднее-2022.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.