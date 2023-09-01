Соболенко высказалась о борьбе со Свёнтек за звание первой ракетки мира

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о борьбе за звание первой ракетки мира, которое сейчас занимает представительница Польши Ига Свёнтек.
«Прежде всего, это просто шанс. Для меня это будет очень много значить. Это одна из целей и одна из мечтаний. Я сделаю всё возможное, чтобы осуществить эту мечту», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.
Ранее Соболенко без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2023. В матче второго круга она обыграла 96-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж.
За выход в 1/8 финала US Open Соболенко встретится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель, которая ранее в своём матче второго круга обыграла экс первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.
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