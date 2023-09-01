Маттео Берреттини покинул стадион на инвалидной коляске после падения в матче US Open

Итальянец Маттео Берреттини не смог самостоятельно покинуть стадион после того, как подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт в матче с представителем Франции Артуром Риндеркнешом во втором круге Открытого чемпионата США.
Берреттини не смог продолжить матч и покинул стадион на инвалидной коляске.
За выход в 1/8 финала US Open Риндеркнеш сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым и французом Гаэлем Монфисом.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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