Сафиуллин остался единственным россиянином на US Open в мужском парном разряде
Поделиться
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке (США) завершились два матча первого круга Открытого чемпионата США в мужском парном разряде с участием россиян.
На седьмом корте казахстанец Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин обыграли получивших уайлд-кард американцев Александра Ковачевича и Николаса Морено-Де-Альборана — 6:4, 6:3. Во втором круге Голубев и Сафиуллин сыграют с шестыми сеяными индийцем Роханом Бопанной и австралийцем Мэттью Эбденом.
US Open — парный разряд (м). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:20 МСК
Андрей Голубев
Роман Сафиуллин
А. Голубев Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александр Ковачевич
Николас Морено-Де-Альборан
А. Ковачевич Н. Морено-Де-Альборан
На девятом корте россиянин Аслан Карацев и индиец Сакет Минени проиграли сербу Ласло Джере и швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру — 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.
US Open — парный разряд (м). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Аслан Карацев
Сакет Минени
А. Карацев С. Минени
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Ласло Джере
Марк-Андреа Хюслер
Л. Джере М. Хюслер
Сафиуллин остался единственным российским теннисистом на турнире в мужском парном разряде.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
03:52
-
03:22
-
03:14
-
03:03
-
03:00
-
02:38
-
02:37
-
02:09
-
01:40
-
01:17
-
00:59
-
00:50
- 31 августа 2023
-
23:45
-
23:24
-
23:13
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:42
-
21:30
-
21:10
-
20:54
-
20:43
-
20:32
-
19:45
-
19:28
-
18:51
-
18:40
-
18:30
Партнерский контент