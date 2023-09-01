Сафиуллин остался единственным россиянином на US Open в мужском парном разряде

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке (США) завершились два матча первого круга Открытого чемпионата США в мужском парном разряде с участием россиян.

На седьмом корте казахстанец Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин обыграли получивших уайлд-кард американцев Александра Ковачевича и Николаса Морено-Де-Альборана — 6:4, 6:3. Во втором круге Голубев и Сафиуллин сыграют с шестыми сеяными индийцем Роханом Бопанной и австралийцем Мэттью Эбденом.

На девятом корте россиянин Аслан Карацев и индиец Сакет Минени проиграли сербу Ласло Джере и швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру — 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Сафиуллин остался единственным российским теннисистом на турнире в мужском парном разряде.