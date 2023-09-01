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Сафиуллин остался единственным россиянином на US Open в мужском парном разряде

Сафиуллин остался единственным россиянином на US Open в мужском парном разряде
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На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке (США) завершились два матча первого круга Открытого чемпионата США в мужском парном разряде с участием россиян.

На седьмом корте казахстанец Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин обыграли получивших уайлд-кард американцев Александра Ковачевича и Николаса Морено-Де-Альборана — 6:4, 6:3. Во втором круге Голубев и Сафиуллин сыграют с шестыми сеяными индийцем Роханом Бопанной и австралийцем Мэттью Эбденом.

US Open — парный разряд (м). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:20 МСК
Андрей Голубев
Казахстан
Андрей Голубев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
А. Голубев Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
Николас Морено-Де-Альборан
США
Николас Морено-Де-Альборан
А. Ковачевич Н. Морено-Де-Альборан

На девятом корте россиянин Аслан Карацев и индиец Сакет Минени проиграли сербу Ласло Джере и швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру — 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

US Open — парный разряд (м). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Сакет Минени
Индия
Сакет Минени
А. Карацев С. Минени
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 2
6 4 		6 6
         
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Марк-Андреа Хюслер
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
Л. Джере М. Хюслер

Сафиуллин остался единственным российским теннисистом на турнире в мужском парном разряде.

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