Рублёв высказался о том, что болельщики поддерживали Монфиса во время их матча на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что болельщики на трибунах поддерживали француза Гаэля Монфиса (6:4, 6:3, 3:6, 6:1) во время матча второго круга Открытого чемпионата США.

«Гаэль – легенда. Очевидно, что он будет иметь всю поддержку. Он много лет выступает. Он супер интересный и харизматичный. Очень интересно наблюдать за ним, и, конечно же, люди его очень поддерживают. Это нормально», — приводятся слова Рублёва в «твиттере» The Tennis Letter.

За выход в 1/8 финала Рублёв встретится с представителем Франции Артуром Риндеркнешом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.