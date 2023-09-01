Карлос Алькарас вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4).
Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Харриса шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
За выход в 1/8 финала Алькарас встретится с британцем Даниэлем Эвансом.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
- 1 сентября 2023
-
05:42
-
04:49
-
04:44
-
03:52
-
03:22
-
03:14
-
03:03
-
03:00
-
02:38
-
02:37
-
02:09
-
01:40
-
01:17
-
00:59
-
00:50
- 31 августа 2023
-
23:45
-
23:24
-
23:13
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:42
-
21:30
-
21:10
-
20:54
-
20:43
-
20:32
-
19:45
-
19:28