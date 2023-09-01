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Карлос Алькарас вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США

Карлос Алькарас вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США
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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга он обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Харриса шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

За выход в 1/8 финала Алькарас встретится с британцем Даниэлем Эвансом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 02:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		1 6 4
             
Ллойд Джордж Харрис
177
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
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