US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 1 сентября, завершились матчи четвёртого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках второго круга.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты четвёртого игрового дня в женском одиночном разряде.
Результаты US Open 31 августа. Женщины, второй круг
Людмила Самсонова (Россия) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 6:3.
Арина Соболенко (Беларусь) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 6:3, 6:2.
Клара Бюрель (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:2.
Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:3.
Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4.
Маркета Вондроушова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:2.
Дарья Касаткина (Россия) — Софья Кенин (США) — 2:6, 6:4, 6:4.
Онс Жабер (Тунис) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.
Джессика Пегула (США) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:3, 6:1.
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