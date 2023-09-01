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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 1 сентября, завершились матчи четвёртого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках второго круга.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты четвёртого игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 31 августа. Женщины, второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 6:3, 6:2.

Клара Бюрель (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:2.

Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:3.

Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4.

Маркета Вондроушова (Чехия) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:2.

Дарья Касаткина (Россия) — Софья Кенин (США) — 2:6, 6:4, 6:4.

Онс Жабер (Тунис) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.

Джессика Пегула (США) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:3, 6:1.