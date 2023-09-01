Видеообзор поражения Анастасии Павлюченковой в матче с Элиной Свитолиной на US Open

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 26-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей России Анастасией Павлюченковой (98-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу украинки.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Матч продлился 2 часа 48 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Свитолиной девять эйсов, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
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