«Вы тупые или что?» Медведев вступил в конфликт со зрителями во время матча US Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вступил в конфликт с болельщиками, которые мешали ему по ходу матча второго круга Открытого чемпионата США — 2023 с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

В начале третьего сета встречи болельщики громко поддерживали представителя Австралии. После того как судьи попросили зрителей быть потише, две болельщицы в одежде с цветами флага России продолжили кричать с трибун перед подачей Медведева.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — обратился к ним Медведев, после чего судья снова сделал зрителям замечание.

Фото: Скриншот трансляции US Open

Напомним, Медведев одержал победу над О'Коннеллом со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. За выход в 1/8 финала Медведев поборется с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.