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Видеообзор победы Даниила Медведева в матче с Кристофером О'Коннеллом на US Open

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четырёх сетах одержал победу над представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом (69-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу россиянина.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Матч продлился 3 часа 4 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок у и реализовал 8 брейк-пойнтов из 20 заработанных. На счету О'Коннелла три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала US Open Медведев сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который во втором раунде прошёл представителя Бразилии Фелипе Родригеса Альвеса после отказа соперника продолжать игру.