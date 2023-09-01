Медведев: в какой-то момент матча US Open О'Коннелл решил играть лучше. Мне стало труднее
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023.
«Тяжёлый матч. Не знаю почему, но в какой-то момент матча соперник решил играть лучше. Я играл одинаково от начала до конца матча. Мне стало немного труднее ближе к концу, поэтому я рад, что смог продержаться. У меня были возможности в третьем сете, но я смог их использовать только в четвёртом.
Что касается конфликта с болельщиками, иногда эмоциональные всплески помогают, иногда нет. Можно потерять концентрацию, и тогда играть становится сложнее. На этот раз, возможно, мне это немного помогло. В целом, это был отличный матч», — сказал Медведев после матча.
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