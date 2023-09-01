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Соболенко: когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива — все счастливы

Соболенко: когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива — все счастливы
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко на послематчевой пресс-конференции высказалась о влиянии хорошего ужина на свои спортивные результаты. Напомним, белорусская теннисистка в двух сетах одержала победу над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж (95-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

«Как я провожу свободное время в Нью-Йорке? Хожу на хорошие ужины. Для меня это лучшее из всего, что может быть. Когда я хорошо ужинаю, то я счастлива. А когда я счастлива – все счастливы. И если все счастливы, у нас больше шансов на успех (улыбается)», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

За выход в 1/8 финала US Open Соболенко сразится с француженкой Кларой Бюрель, которая во втором раунде была сильнее 25-й ракетки мира чешки Каролины Плишковой (6:4, 6:2).

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