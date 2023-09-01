Добьётся ли сегодня Аслан Карацев своего лучшего результата в карьере на US Open?
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором 77-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем США Беном Шелтоном (47-й в рейтинге ATP).
Встреча пройдёт на корте «Новый Грэндстэнд» и начнётся не раньше 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Бен Шелтон в третьем круге US Open.
Напомним, Карацев уже выступал в третьем круге US Open в 2021 году, однако россиянину ещё ни разу не удавалось пробиться в 1/8 финала турнира.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: добьётся ли сегодня Аслан Карацев своего лучшего результата в карьере на US Open?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
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