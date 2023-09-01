Алькарас: люблю смотреть матчи других теннисистов, следить за счётом

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас на послематчевой пресс-конференции рассказал, следит ли за другими матчами на US Open. Напомним, испанский теннисист в трёх сетах уверенно переиграл представителя ЮАР Ллойда Харриса (177-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу испанца.

«Я всё смотрю. Люблю смотреть матчи, следить за счётом. Не имеет значения – верхняя половина сетки или нижняя. Я слежу за всеми результатами.

Очень люблю «Большие шлемы», потому что в них играется много матчей. Я почти весь день за ними слежу. Люблю наблюдать за теннисными противостояниями», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

За выход в 1/8 финала US Open Алькарас сразится с британцем Даниэлем Эвансом, который во втором раунде был сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (6:1, 1:6, 6:3, 6:3).