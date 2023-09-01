Медведев: засыпаю после матчей за пять минут. Если выиграю US Open, то за полчаса усну

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции рассказал, как ему удаётся восстанавливаться после матчей US Open. Напомним, во втором круге россиянин в четырёх сетах переиграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (69-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу Медведева.
«На наш матч с Кристофером пришло так много людей… Уже второй час ночи, надеюсь, ребята, вам завтра не надо рано вставать и все смогут выспаться.
Как заснуть после такого матча? До трёх точно спать не буду — пока душ, пока пресс-конференция, поесть ещё надо, сделать физиотерапевтические процедуры. Но мне повезло, что я легко засыпаю. Пять минут — и сплю. Может, если выиграю турнир, то за полчаса засну. А так, пять минут просмотра видео на YouTube и спать», — сказал Медведев после матча.
- 1 сентября 2023
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