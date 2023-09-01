Алькарас прокомментировал победу над Харрисом во втором круге US Open — 2023

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023, а также поделился мнением о британце Даниэле Эвансе, с которым встретится на следующей стадии турнира.

«Я провёл отличный матч от начала и до конца. Если мне нужно выбрать лучший момент встречи, я бы назвал второй сет. Там было мало ошибок, и я смог показать свою игру. Третий сет сложился не лучшим образом, но я оставался ментально сильным и смог вернуться. Это было действительно важно. Что касается следующего соперника, Эванс — сильный теннисист. Мне придётся очень постараться, чтобы выиграть этот матч», — сказал Алькарас на пресс-конференции.