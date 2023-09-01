Вондроушова — о уимблдонском кубке: моя кошка не впечатлилась им. Ей всё равно

Чемпионка Уимблдона — 2023 в одиночном разряде чешка Маркета Вондроушова рассказала журналистам, получила ли копию кубка за победу в турнире.

«Я увезла копию трофея из Лондона. На данный момент она стоит у меня дома. Кстати говоря, кошка не особо впечатлилась (смеётся). Ей всё равно.

Пробовала ли она играться с кубком? Нет-нет, ей абсолютно всё равно», — приводит слова Вондроушовой пресс-служба US Open.

Для Маркеты Вондроушовой победа на Уимблдоне стала первым успехом на турнире «Большого шлема» в карьере, а также принесла всего второй титул в целом: ранее она побеждала только на турнире в Биле в 2017 году. По ходу соревнования чешская теннисистка обыграла таких соперниц, как Питон Стирнс (США), Вероника Кудерметова (Россия), Донна Векич (Хорватия), Джессика Пегула (США), Элина Свитолина (Украина) и Онс Жабер (Тунис).