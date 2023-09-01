Ольховский — о конфликте Медведева с болельщиками на US Open: возникают вопросы к судьям

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о перепалке третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с болельщиками на трибунах во время матча второго круга US Open — 2023 с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, а также прокомментировал выступление россиянина в этой встрече.

«Ничего нового в этом нет, у Даниила всегда были специфические отношения с болельщиками на US Open. Возможно, именно с поведением болельщиков иногда связаны его перепады в игре, и он делает много двойных ошибок. Зрители часто ведут себя неподобающим образом, поэтому тут возникают вопросы и к судьям, которые управляют всем матчем.

Для спортсменов существуют очень жёсткие правила, но судьи должны контролировать и то, что происходит на трибунах, чтобы таких моментов было меньше. Особенно в вечернее время, когда публика уже может подустать от тенниса и вести себя несколько неадекватно. Что касается самой игры, то Даниил неплохо играл. Он играл явно сильнее соперника, но в какой-то момент случился провал. Против игроков более высокого уровня такие провалы могут обернуться более серьёзными проблемами», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, Медведев одержал победу над О'Коннеллом со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.