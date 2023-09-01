Юван — об отношениях со Свёнтек: она обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная

Словенская теннисистка Кая Юван прокомментировала дружбу с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

«В Иге мне больше всего нравится то, что она совсем не поменялась. Мы с ней общаемся так же, как раньше. Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная», — приводит слова Юван журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Напомним, Свёнтек и Юван встретятся в третьем круге US Open — 2023. Матч состоится сегодня, 1 сентября. До этого польская теннисистка прошла Ребекку Петерсон и Дарью Савилл. Словенка была сильнее Элизабетты Коччаретто и Лорен Дэвис.

Полька находится на вершине рейтинга WTA дольше всех действующих теннисисток. Текущая неделя стала уже 74-й для Свёнтек в статусе первой ракетки мира.