Юван — об отношениях со Свёнтек: она обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная
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Словенская теннисистка Кая Юван прокомментировала дружбу с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
«В Иге мне больше всего нравится то, что она совсем не поменялась. Мы с ней общаемся так же, как раньше. Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная», — приводит слова Юван журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Напомним, Свёнтек и Юван встретятся в третьем круге US Open — 2023. Матч состоится сегодня, 1 сентября. До этого польская теннисистка прошла Ребекку Петерсон и Дарью Савилл. Словенка была сильнее Элизабетты Коччаретто и Лорен Дэвис.
Полька находится на вершине рейтинга WTA дольше всех действующих теннисисток. Текущая неделя стала уже 74-й для Свёнтек в статусе первой ракетки мира.
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