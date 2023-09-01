Чесноков: здорово, что Монфис пожал руку Рублёву. Он показал, что спорт — вне политики

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мыслями о победе российского теннисистка Андрея Рублёва над представителем Франции Гаэлем Монфисом в матче второго круга US Open — 2023. Россиянин одолел соперника в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Меня удивило, насколько чисто Андрей играл в первых двух сетах, показывал очень высокое качество. Монфис здорово играет против агрессивных теннисистов, но Андрей задавал настолько сумасшедший, бешеный темп, что успеть за ним было просто невозможно. В третьем сете он сделал несколько невынужденных ошибок и проиграл его, но в четвертом он снова стал здорово играть.

Здорово, что Монфис всё-таки пожал руку Рублеву. Он прекрасный парень, уважает своих соперников и показывает, что спорт находится вне политики», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, супругой Монфиса является украинская теннисистка Элина Свитолина. За выход в 1/8 финала US Open Рублёв сразится с французом Артуром Риндеркнешем. Встреча между соперниками состоится в субботу, 2 сентября.