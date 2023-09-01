Шелтон — Карацев: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Сегодня, 1 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся российский теннисист Аслан Карацев и представитель США Бен Шелтон. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте Новый Грандстэнд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бена Шелтона и Аслана Карацева, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

Карацев и Шелтон раньше никогда друг с другом не играли. Аслан сейчас занимает в рейтинге 77-ю строчку, а Бен — 47-ю. Лучший результат россиянина в этом сезоне — полуфинал «Мастерса» в Мадриде, который он начал с квалификации, а американца — четвертьфинал Australian Open.

Напомним, в 2022 году победителем US Open стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.