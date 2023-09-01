Пивоварова: Миннен — неприятная соперница, но Касаткина сильнее. Дарья должна пройти

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что победа российской теннисистки Дарье Касаткиной над американкой Софьей Кенин во втором круге US Open придаст ей уверенности.

«Я бы не стала сравнивать представительниц США. Софья — игрок выше уровнем и обладает титулом «Большого шлема». Победа над ней очень достойная, хоть Кенин и не может пока вернуться на вершину рейтинга. Касаткиной этот матч придаст уверенности в себе. Миннен — неприятная соперница, но всё же уровень Касаткиной выше, должна пройти в следующий круг», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Напомним, Касаткина обыграла чемпионку Australian Open – 2020 со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два с половиной часа. Следующей соперницей Касаткиной будет Гретье Миннен, представляющая Бельгию. 26-летняя теннисистка на данный момент занимает 97-е место в рейтинге WTA.