Кузнецова — о конфликте Медведева с болельщицами: грубовато, но я понимаю Даниила

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала эмоциональную реакцию Даниила Медведева на поведение болельщиц во время матча второго круга US Open с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

«Если продолжить утреннюю шутку, то Даня — учительница после первой контрольной в сентябре. Мэдди, как ласково называют Даниила западные фанаты, психанул на двух девчонок, которые слишком громко шли с пивасиком к местам. Они помешали парню сконцентрироваться перед подачей. «Вы можете заткнуться? Вы тупые?» Грубовато, конечно, но понимаю, как это может вывести из себя», — написала Кузнецова в своём телеграм‑канале.

Медведев обыграл О'Коннелла в четырёх сетах со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 и вышел в третий круг US Open, где встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.