Синнер — о победе над Сонего на US Open: я показал фантастическую игру. Уверенность растёт

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над соотечественником Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023, а также поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Стэном Вавринкой в следующем раунде соревнований.
«Я показал фантастическую игру. Было немного ветрено, в таких условиях непросто играть, но я чувствовал себя очень хорошо. Я хорошо стартовал на турнире и во втором круге понял, насколько это было важно. Я очень доволен. Хорошо, что получилось победить в трёх сетах. У меня появилось больше времени на восстановление.
Что касается встречи с Вавринкой, мне часто приходилось играть со Стэном, мы иногда тренируемся вместе. Он в хорошей форме и отлично играет. Это будет трудный вызов. Но моя уверенность растёт, я прекрасно ощущаю себя на этом турнире. У меня хорошее предчувствие», — сказал Синнер на пресс-конференции.
- 1 сентября 2023
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