Свитолина — Монфису: ты замечательный отец, люблю тебя больше, чем можно выразить словами
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26-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила с днём рождения своего мужа француза Гаэля Монфиса.
«С днём рождения, любовь всей моей жизни! Ты приносишь столько радости и счастья в мой мир. Я благодарна за каждое мгновение, проведённое с тобой. Вот ещё один год любви, смеха и бесконечных приключений вместе. Ты замечательный отец, и я так рада, что ты рядом со мной. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. С днём рождения», – написала Свитолина на своей странице в социальной сети.
В матче второго круга украинка обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года в миксте, российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову в трёх сетах.
За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с Джессикой Пегулой (США, 3).
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