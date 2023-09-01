Свитолина — Монфису: ты замечательный отец, люблю тебя больше, чем можно выразить словами

26-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила с днём рождения своего мужа француза Гаэля Монфиса.

«С днём рождения, любовь всей моей жизни! Ты приносишь столько радости и счастья в мой мир. Я благодарна за каждое мгновение, проведённое с тобой. Вот ещё один год любви, смеха и бесконечных приключений вместе. Ты замечательный отец, и я так рада, что ты рядом со мной. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. С днём рождения», – написала Свитолина на своей странице в социальной сети.

В матче второго круга украинка обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года в миксте, российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову в трёх сетах.

За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с Джессикой Пегулой (США, 3).