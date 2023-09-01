Остапенко обыграла в трёх сетах Перу, в следующем круге US Open встретится со Свёнтек

21-я ракетка мира, 26-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвёртый круг US Open – 2023.

В матче третьего круга Остапенко со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла представительницу США 73-ю ракетку мира Бернарду Перу. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. Остапенко три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге на US Open Остапенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей его победительницей является польская теннисистка Ига Свёнтек.