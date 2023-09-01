Карацев не сумел выйти в 1/8 финала US Open, проиграв Шелтону

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open Карацев уступил американцу Бену Шелтону со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Карацев дважды подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Шелтон выполнил 26 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Бен Шелтон в третьем круге US Open.
За выход в четвертьфинал US Open Шелтон сыграет с соотечественником Томми Полом, посеянным на турнире под 14-м номером.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|
|6
|2
|0
- 2 сентября 2023
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:16
-
20:48
-
19:24
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:06
-
15:53
-
15:42
-
15:20
-
15:04
-
14:56
-
14:43
-
14:29
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:28