Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев не сумел выйти в 1/8 финала US Open, проиграв Шелтону

Карацев не сумел выйти в 1/8 финала US Open, проиграв Шелтону
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open Карацев уступил американцу Бену Шелтону со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Карацев дважды подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Шелтон выполнил 26 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Бен Шелтон в третьем круге US Open.

За выход в четвертьфинал US Open Шелтон сыграет с соотечественником Томми Полом, посеянным на турнире под 14-м номером.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 20:40 МСК
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6
4 		6 2 0
             
Аслан Карацев
77
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Материалы по теме
С «баранкой»! Карацев вылетел с US Open после обидного поражения от 20-летнего американца
С «баранкой»! Карацев вылетел с US Open после обидного поражения от 20-летнего американца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android