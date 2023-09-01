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Карацев не сумел выйти в 1/8 финала US Open, проиграв Шелтону

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open Карацев уступил американцу Бену Шелтону со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Карацев дважды подал навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Шелтон выполнил 26 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев – Бен Шелтон в третьем круге US Open.

За выход в четвертьфинал US Open Шелтон сыграет с соотечественником Томми Полом, посеянным на турнире под 14-м номером.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.