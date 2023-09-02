Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, в трёх сетах обыграв Брэйди

Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, в трёх сетах обыграв Брэйди
Аудио-версия:
Комментарии

623-я ракетка мира, 33-летняя теннисистка из Дании Каролина Возняцки вышла в четвёртый круг US Open – 2023.
В матче третьего круга Возняцки со счётом 4:6, 6:3, 6:1 обыграла представительницу США 433-ю ракетку мира Дженнифер Брэйди. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 58 минут.

Возняцки один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге на US Open Возняцки встретится с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Кори Гауфф (США).

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 21:55 МСК
Каролина Возняцки
623
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Дженнифер Брэйди
433
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей его победительницей является польская теннисистка Ига Свёнтек.

Материалы по теме
Остапенко обыграла в трёх сетах Перу, в следующем круге US Open встретится со Свёнтек
Материалы по теме
Рыбакина бьётся за 4-й круг US Open! Карацев проиграл американцу с «баранкой». LIVE!
Live
Рыбакина бьётся за 4-й круг US Open! Карацев проиграл американцу с «баранкой». LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android