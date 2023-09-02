Возняцки вышла в четвёртый круг US Open, в трёх сетах обыграв Брэйди

623-я ракетка мира, 33-летняя теннисистка из Дании Каролина Возняцки вышла в четвёртый круг US Open – 2023.
В матче третьего круга Возняцки со счётом 4:6, 6:3, 6:1 обыграла представительницу США 433-ю ракетку мира Дженнифер Брэйди. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 58 минут.
Возняцки один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге на US Open Возняцки встретится с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Кори Гауфф (США).
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Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей его победительницей является польская теннисистка Ига Свёнтек.
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