Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо вышел в 1/8 финала US Open, одержав волевую победу над Маннарино

Тиафо вышел в 1/8 финала US Open, одержав волевую победу над Маннарино
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open десятый сеяный Тиафо нанёс поражение 22-й ракетке турнира французу Адриану Маннарино со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 55 минут.

Тиафо 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Маннарино выполнил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал US Open Тиафо сыграет с победителем матча между представителем Китая Чжан Чжичжэнем и австралийцем Ринки Хидзикатой.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 21:35 МСК
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 3 6 6
4 		6 6 7 8
             
Фрэнсис Тиафо
10
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android