Тиафо вышел в 1/8 финала US Open, одержав волевую победу над Маннарино
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open десятый сеяный Тиафо нанёс поражение 22-й ракетке турнира французу Адриану Маннарино со счётом 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 55 минут.
Тиафо 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Маннарино выполнил 12 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал US Open Тиафо сыграет с победителем матча между представителем Китая Чжан Чжичжэнем и австралийцем Ринки Хидзикатой.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
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