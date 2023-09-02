Рыбакина — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Сегодня, 2 сентября, четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США – 2023. Поединок поставлен на корте Луи Армстронга и начнётся не ранее 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Сорана Кырстя в третьем круге US Open – 2023.
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Отметим, что по личным встречам теннисисток Рыбакина ведёт со счётом 2-0. Последний раз спортсменки играл друг против друга в первом круге грунтового турнира «Ролан Гаррос» в 2020 году, тогда в двух сетах победу одержала теннисистка из Казахстана.
Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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