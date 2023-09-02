Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Рыбакина — Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США – 2023. Поединок поставлен на корте Луи Армстронга и начнётся не ранее 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Сорана Кырстя в третьем круге US Open – 2023.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Отметим, что по личным встречам теннисисток Рыбакина ведёт со счётом 2-0. Последний раз спортсменки играл друг против друга в первом круге грунтового турнира «Ролан Гаррос» в 2020 году, тогда в двух сетах победу одержала теннисистка из Казахстана.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Материалы по теме
Украинка Костюк рассказала, чем удивила её Рыбакина на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android