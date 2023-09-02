Аванесян и Рахимова вышли в третий круг US Open в паре
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Россиянки Элина Аванесян и Камилла Рахимова победили в матче второго круга Открытого чемпионата США-2023 в женском парном разряде 10-х сеяных латвийку Елену Остапенко и украинку Людмилу Киченок — 6:4, 7:6 (7:4). Игра проходила на пятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 47 минут.
Аванесян и Рахимова по ходу матча не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из 14. Их соперницы два раза подали на вылет, восемь раз ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Всего Аванесян и Рахимова выиграли 91 очко, а Киченок и Остапенко — 80.
В третьем круге россиянки встретятся с восьмой сеяной парой Се Шувэй / Синьюй Ван (Тайвань / Китай).
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