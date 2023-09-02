Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина уступила Соране Кырсте и покинула US Open

Елена Рыбакина уступила Соране Кырсте и покинула US Open
Комментарии

Сегодня, 2 сентября, четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сразилась с представительницей Румынии Сораной Кырстей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США – 2023. Поединок был поставлен на корте Луи Армстронга. Победу в матче одержала представительница Румынии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 48 минут. Елена Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге US Open встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, находящейся на 13-м месте рейтинга.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 04:05 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 4
6 		6 6 6
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Материалы по теме
Заколдованный «Шлем»? Рыбакина сенсационно опять вылетела с US Open
Заколдованный «Шлем»? Рыбакина сенсационно опять вылетела с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android