Елена Рыбакина уступила Соране Кырсте и покинула US Open
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Сегодня, 2 сентября, четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сразилась с представительницей Румынии Сораной Кырстей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США – 2023. Поединок был поставлен на корте Луи Армстронга. Победу в матче одержала представительница Румынии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 48 минут. Елена Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге US Open встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, находящейся на 13-м месте рейтинга.
US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 04:05 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|4
|
|6 6
|6
30
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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