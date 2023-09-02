Елена Рыбакина уступила Соране Кырсте и покинула US Open

Сегодня, 2 сентября, четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сразилась с представительницей Румынии Сораной Кырстей за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США – 2023. Поединок был поставлен на корте Луи Армстронга. Победу в матче одержала представительница Румынии со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 48 минут. Елена Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге US Open встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, находящейся на 13-м месте рейтинга.