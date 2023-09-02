Джокович совершил камбэк и в пяти сетах одолел Джере на US Open
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Завершилась встреча в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в которой вторая ракетка мира серб Новак Джокович встречался со своим соотечественником Ласло Джере. Матч закончился победой Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа и 48 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джере сделал восемь подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов (27%).
На следующей стадии Джокович встретится с хорватом Борной Гойо.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 04:50 МСК
38
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 3
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Новак Джокович
Н. Джокович
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