Джокович совершил камбэк и в пяти сетах одолел Джере на US Open

Завершилась встреча в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в которой вторая ракетка мира серб Новак Джокович встречался со своим соотечественником Ласло Джере. Матч закончился победой Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 48 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джере сделал восемь подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов (27%).

На следующей стадии Джокович встретится с хорватом Борной Гойо.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.