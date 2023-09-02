Джокович: поговорил с собой перед зеркалом, когда проигрывал 0:2 по сетам в матче с Джере

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над соотечественником Ласло Джере в матче третьего круга US Open — 2023, а также признался, что говорил сам с собой перед зеркалом, когда проигрывал сопернику 0:2 по сетам.
«Это был один из самых тяжёлых матчей, которые я проводил на US Open за многие годы. Я очень благодарен Ласло за то, что он показал невероятную игру.
Я на самом деле говорил сам собой перед зеркалом, когда проигрывал. И я не лгу. Я поговорил с собой перед зеркалом и вроде как высмеял самого себя, потому что был взволнован и напряжён. Мне пришлось заставить себя подняться. Теперь, после победы, мне уже всё равно. Что мне сейчас нужно, так это выспаться, восстановить силы и вернуть свежесть этому 36-летнему телу», — сказал Джокович после матча.
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