Видеообзор неожиданного поражения Елены Рыбакиной на US Open — 2023
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сенсационно не сумела пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США – 2023.
В матче третьего круга Рыбакина (4) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 4:6 проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (30-я ракетка мира).
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 48 минут. Елена Рыбакина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
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