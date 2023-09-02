«Подумала: «Не могу проиграть на глазах у Джастина Бибера!» Гауфф — о победе над Мертенс

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что присутствие на трибунах канадского певца Джастина Бибера помогло ей одержать победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс (32-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:0 в пользу американской спортсменки.

«Я подумала: «Не могу проиграть на глазах у Джастина Бибера!» Я не проиграла ни одного гейма после того, как увидела его», — приводит слова Гауфф ESPN US.

Напомним, в следующем раунде US Open — 2023 Гауфф предстоит встретиться с датской теннисисткой Каролиной Возняцки. Матч четвёртого круга хардового турнира состоится завтра, 3 сентября. Женский турнир Открытого чемпионата США — 2023 завершится 9 сентября.