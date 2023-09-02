Видеообзор камбэка Новака Джоковича в матче US Open с Ласло Джере

В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над соотечественником Ласло Джере и вышел в следующий раунд турнира. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в пользу Джоковича.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Продолжительность встречи составила 3 часа и 48 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джере сделал восемь подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов (27%).
В четвёртом круге US Open Джокович сыграет с хорватом Борной Гойо.
- 2 сентября 2023
-
10:46
-
10:35
-
10:34
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:55
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
08:34
-
08:32
-
07:26
-
02:44
-
01:51
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
00:34
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:16
-
20:48
-
19:24
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:19