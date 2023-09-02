Видеообзор камбэка Новака Джоковича в матче US Open с Ласло Джере

В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над соотечественником Ласло Джере и вышел в следующий раунд турнира. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в пользу Джоковича.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 48 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джере сделал восемь подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов (27%).

В четвёртом круге US Open Джокович сыграет с хорватом Борной Гойо.