Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор камбэка Новака Джоковича в матче US Open с Ласло Джере

Видеообзор камбэка Новака Джоковича в матче US Open с Ласло Джере
Аудио-версия:
Комментарии

В матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над соотечественником Ласло Джере и вышел в следующий раунд турнира. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в пользу Джоковича.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 48 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джере сделал восемь подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов (27%).

В четвёртом круге US Open Джокович сыграет с хорватом Борной Гойо.

Материалы по теме
Суперматч в ночи! Новак Джокович едва не вылетел с US Open, но отыгрался с 0-2 по сетам
Суперматч в ночи! Новак Джокович едва не вылетел с US Open, но отыгрался с 0-2 по сетам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android