Мирра Андреева: я ничем не отличаюсь от обычного подростка! Мама может поругать за посуду

63-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, похожа ли её жизнь на жизнь обычного подростка, учитывая успех на взрослом уровне в этом сезоне.

«Удаётся! В жизни и на тренировках я обычный 16-летний подросток. Я поддерживаю общение со старыми друзьями. Плюс у меня появляются новые знакомства. Сейчас я учусь в 11-м классе. В свободное от тенниса время люблю читать и смотреть сериалы, а на выходных предпочитаю поспать подольше, примерно часов до 11. А после мы обычно гуляем всей семьёй. Из типичной подростковой жизни — это то, что мама может поругать, если оставила посуду на столе или разбросала одежду. Иногда мы с Эрикой спорим о чём-то, но чаще закрываемся в комнате и вместе что-нибудь делаем. После выходных рада возвращаться в теннисный клуб и повидаться со всеми, обсудить новости и, конечно же, потренироваться. В общем, кажется, я ничем не отличаюсь от обычного подростка!» — приводит слова Андреевой телеграм-канал «Теннисология».