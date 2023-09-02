Гауфф: никогда не думала, что мне придётся провести матч с Возняцки

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после матча третьего круга US Open — 2023 с бельгийкой Элисе Мертенс высказалась о предстоящей встрече с представительницей Дании Каролиной Возняцки в следующем раунде турнира.
«Я никогда не думала, что мне придётся провести этот матч. Помню, когда Каролина объявила об уходе из спорта, я говорила что-то вроде: «Я бы хотела сыграть с ней». И это желание сбылось. Я действительно взволнована. Она по-прежнему сильна, она в форме. Думаю, это будет действительно прекрасная игра. Я знаю, что у Каролины много фанатов, но надеюсь, что зрители вновь меня поддержат», — сказала Гауфф после матча.
Напомним, матч Гауфф и Возняцки в четвёртом круге Открытого чемпионата США состоится завтра, 3 сентября.
- 2 сентября 2023
-
12:26
-
12:05
-
11:48
-
11:47
-
11:38
-
11:09
-
10:46
-
10:35
-
10:34
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:55
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
08:34
-
08:32
-
07:26
-
02:44
-
01:51
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
00:34
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:16
-
20:48
-
19:24
-
18:28