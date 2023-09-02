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Гауфф: никогда не думала, что мне придётся провести матч с Возняцки

Гауфф: никогда не думала, что мне придётся провести матч с Возняцки
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после матча третьего круга US Open — 2023 с бельгийкой Элисе Мертенс высказалась о предстоящей встрече с представительницей Дании Каролиной Возняцки в следующем раунде турнира.

«Я никогда не думала, что мне придётся провести этот матч. Помню, когда Каролина объявила об уходе из спорта, я говорила что-то вроде: «Я бы хотела сыграть с ней». И это желание сбылось. Я действительно взволнована. Она по-прежнему сильна, она в форме. Думаю, это будет действительно прекрасная игра. Я знаю, что у Каролины много фанатов, но надеюсь, что зрители вновь меня поддержат», — сказала Гауфф после матча.

Напомним, матч Гауфф и Возняцки в четвёртом круге Открытого чемпионата США состоится завтра, 3 сентября.

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