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Свёнтек: играть против Юван — всё равно что играть против сестры

Свёнтек: играть против Юван — всё равно что играть против сестры
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Первая ракетка мира 22-летняя теннисистка из Польши Ига Свёнтек высказалась о победе в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023. На этой стадии турнира польская спортсменка обыграла представительницу Словении Каю Юван со счётом 6:0, 6:1.

«Мне не нравится тот факт, что я вроде как выиграла у своей лучшей подруги. Я знала, что нужно сосредоточиться на матче и не позволять себе думать об этом. Играть против неё — всё равно что играть против сестры. У меня не так много друзей, и Кая — моя лучшая подруга», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, в следующем раунде US Open — 2023 Свёнтек предстоит встретиться с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 9 сентября. Свёнтек является действующей победительницей US Open.

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