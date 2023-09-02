Каролина Возняцки: честно говоря, выход в 1/8 финала US Open меня не очень удивил

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2023.
«Честно говоря, выход в 1/8 финала меня не очень удивил. Я всегда верила в себя. Нужно немного времени, чтобы вернуться в игровой ритм. У меня были очень хорошие тренировки. Я чувствовала, что набираю ход. Я работала над собой, чтобы вернуться в оптимальную форму. Я всё знала, потому что занималась этим на протяжении всей карьеры. Конечно, с каждым днём я чувствую, что становлюсь лучше. Удивило бы меня поражение в первом круге? Нет. Я также не удивлюсь, если продолжу выигрывать. Если я показываю свой лучший теннис, меня трудно обыграть. Я рада, что вышла в четвёртый круг. Дальше может произойти что угодно», — сказала Возняцки на пресс-конференции.
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