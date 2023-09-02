US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 2 сентября, пройдёт пятый игровой день US Open – 2023 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. US Open — 2023, мужчины. Расписание пятого игрового дня
Майкл Ммо (США, WC) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – начало матча примерно в 18:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниэль Эванс (Великобритания, 26) – начало матча примерно в 19:00 мск.
Маттео Арнальди (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16) – начало матча примерно в 19:30 мск.
Андрей Рублёв (Россия, 8) – Артур Риндеркнеш (Франция, 8) – начало матча примерно в 20:00 мск.
Стэн Вавринка (Швейцария) – Янник Синнер (Италия, 6) – начало матча примерно в 21:00 мск.
Александр Зверев (Германия, 12) – Григор Димитров (Болгария, 19) – начало матча примерно в 2:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Себастьян Баэс (Аргентина) – начало матча примерно в 3:30 мск.
- 2 сентября 2023
-
15:10
-
14:44
-
14:24
-
13:55
-
13:36
-
13:17
-
12:59
-
12:26
-
12:05
-
11:48
-
11:47
-
11:38
-
11:09
-
10:46
-
10:35
-
10:34
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:55
-
09:41
-
09:20
-
09:00
-
08:34
-
08:32
-
07:26
-
02:44
-
01:51
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
00:34
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47