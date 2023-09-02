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US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 2 сентября, пройдёт пятый игровой день US Open – 2023 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. US Open — 2023, мужчины. Расписание пятого игрового дня

Майкл Ммо (США, WC) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – начало матча примерно в 18:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниэль Эванс (Великобритания, 26) – начало матча примерно в 19:00 мск.

Маттео Арнальди (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16) – начало матча примерно в 19:30 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 8) – Артур Риндеркнеш (Франция, 8) – начало матча примерно в 20:00 мск.

Стэн Вавринка (Швейцария) – Янник Синнер (Италия, 6) – начало матча примерно в 21:00 мск.

Александр Зверев (Германия, 12) – Григор Димитров (Болгария, 19) – начало матча примерно в 2:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Себастьян Баэс (Аргентина) – начало матча примерно в 3:30 мск.